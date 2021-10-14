Джаред Лето позвонил неизлечимо больной девушке из России

Когда музыкант позвонил девушке, она не могла сдержать радостных эмоций. Джаред расспросил о ее жизни, а Настя показала певцу его картонную фигуру.

Американский актер и музыкант Джаред Лето позвонил неизлечимо больной россиянке Анастасии Петровой и поздравил с днем рождения, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказали представители Царицынского хосписа, где сейчас находится девушка, в Instagram.

Девушка - фанатка музыканта с 11 лет, была на его концерте. О мечте Насти пообщаться с Лето ее брат Максим рассказал накануне ее 27-летия.

Я мечтаю, чтобы Джаред узнал, что тут в России есть такая девушка - умная, красивая, амбициозная, любящая. Которая, несмотря ни на что, продолжает верить в себя, в нас, в силу Mars family, - сказал он.

С помощью учредителя фонда Нюты Федермессер и телеведущего Ивана Урганта удалось связаться с американским артистом, и, спустя цепочку рукопожатий, Джаред Лето лично поздравил Настю с праздником.

Когда музыкант позвонил девушке, она не могла сдержать радостных эмоций. Джаред расспросил о ее жизни, а Настя показала певцу его картонную фигуру.

Он "живет" со мной больше 10 лет, - рассказала поклонница своему кумиру.

Лето не смог сдержать удивленного возгласа, поблагодарил и сказал, что это очень мило.

В десятиминутной беседе он рассказал девушке о любви к русской кухне и культуре, поинтересовался ситуацией с коронавирусом в стране и попросил обнять семью за него. Настя рассказала о самочувствии и поблагодарила за поддержку.

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