Google пытается перепрограммировать человечество - ученый из США

Раньше Google была обычным интернет поисковиком. Сейчас это крупнейшая корпорация, сервисами которой пользуются десятки сотни миллионов человек. При этом их личные данные собираются, анализируются и передаются третьим лицам, также компания сохраняет некоторые данные на собственных серверах.

Исследователь из Гарвардского университета Роберт Эпштейн считает, что корпорация Google хочет перепрограммировать все человечество и обладает для этого необходимыми инструментами, сообщает zakon.kz.

Об этом он рассказал в беседе с Lenta.ru.

Роберт Эпштейн уверен, что Google предпринимал и продолжит предпринимать попытки управлять мнением пользователей через манипулирование результатами поиска.

Эпштейн известен как автор нашумевшего в 2014-м году исследования, продемонстрировавшего способность Google "перевернуть" результаты выборов так, чтобы о вмешательстве никто не узнал. Для этого разрыв между кандидатами должен быть минимальным. При этом ученый подчеркивал тогда, что не имеет информации об использовании поисковиком такой технологии в реальности. Однако, по его мнению, в целях поддержания и развития бизнеса поддержка политических сил, благоволящих Google, была бы для компании логичной.

Раньше Google была обычным интернет поисковиком. Сейчас это крупнейшая корпорация, сервисами которой пользуются десятки сотни миллионов человек. При этом их личные данные собираются, анализируются и передаются третьим лицам, также компания сохраняет некоторые данные на собственных серверах.

Сейчас можно не просто анализировать поведение людей, но и подталкивать пользователей к определенным решениям. Некоторые крупные компании готовы платить миллионы долларов за такую возможность. Такая ситуация напрямую угрожает демократии, считает Роберт Эпштейн.

В ходе предвыборной гонки мы наблюдали существенный перекос в результатах поиска Google в пользу демократов. Мы обнародовали эту информацию в ноябре, за несколько дней до выборов, и заставили Google отказаться от манипуляций. психолог-исследователь Американского института поведенческих исследований и технологий в Калифорнии Роберт Эпштейн

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