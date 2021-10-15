Талибы разрешили женщинам работать в сфере здравоохранения

Об этом прессу проинформировал МИД Турции.

Представители движения "Талибан" (организация, запрещенная в Казахстане) сообщили о том, что вернули женщин на работу в сектор здравоохранения страны, передает zakon.kz.

Об этом прессу проинформировал МИД Турции.

Мы сделали талибам несколько предложений. Для мира в стране нужно инклюзивное правительство с участием всех групп населения. Предложили включить женщин в общественную жизнь, в работу, бизнес, содействовать учебе девочек. Это не только пожелание западных стран, но и практика мусульманских стран и их ожидания. Нам сказали, что в сектор здравоохранения женщины уже вернулись. глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу

Как сообщил РИА "Новости" источник в МИД Турции, Анкару посетила делегация из Афганистана во главе с и.о. главы МИД во временном правительстве страны Амиром Ханом Муттаки. То же самое подтвердил позднее и представитель афганского МИД Абдул Кахар Балхи.

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