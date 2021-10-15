Рыбакина впервые в карьере сыграет в финале BNP Paribas Open

Фото: ktf.kz

В решающей схватке за чемпионство Рыбакина в паре с россиянкой сыграет против одной из лучших пaр мира - тайки Си Су Вэй и Элизы Мертенс из Бельгии.