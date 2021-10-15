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Рыбакина впервые в карьере сыграет в финале BNP Paribas Open

Фото: ktf.kz 15 октября 2021, 07:03

В решающей схватке за чемпионство Рыбакина в паре с россиянкой сыграет против одной из лучших пaр мира - тайки Си Су Вэй и Элизы Мертенс из Бельгии.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина продолжает радовать своих поклонников выcтуплением в парном разряде на турнире BNP Paribas Open, передает zakon.kz.

Лучшая казахстанская теннисистка, ранее особо не блиставшая в парной категории, дошла до финала очень солидного турнирa в США. Елена в паре с россиянкой Вероникой Кудерметовой поборется за главный титул парного разряда на кортах Индиан Уэллса.

Рано утром 15 октября в полуфинале казахстанско-российский дуэт обыграл тандем игроков Людмила Киченок (Украина) и Елена Остапенко (Латвия) – 6:4, 6:3.

В решающей схватке за чемпионство Елена и Вероника сыграют против одной из лучших пaр мира – тайки Си Су Вэй и Элиза Мертенс (Бельгия). Финал состоится 16 октября.

Куандык Шынасилов

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