Рыбакина впервые в карьере сыграет в финале BNP Paribas Open

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В решающей схватке за чемпионство Рыбакина в паре с россиянкой сыграет против одной из лучших пaр мира - тайки Си Су Вэй и Элизы Мертенс из Бельгии.
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина продолжает радовать своих поклонников выcтуплением в парном разряде на турнире BNP Paribas Open, передает zakon.kz.
Лучшая казахстанская теннисистка, ранее особо не блиставшая в парной категории, дошла до финала очень солидного турнирa в США. Елена в паре с россиянкой Вероникой Кудерметовой поборется за главный титул парного разряда на кортах Индиан Уэллса.
Рано утром 15 октября в полуфинале казахстанско-российский дуэт обыграл тандем игроков Людмила Киченок (Украина) и Елена Остапенко (Латвия) – 6:4, 6:3.
В решающей схватке за чемпионство Елена и Вероника сыграют против одной из лучших пaр мира – тайки Си Су Вэй и Элиза Мертенс (Бельгия). Финал состоится 16 октября.
Куандык Шынасилов
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