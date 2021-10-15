Рыбак на резиновой лодке утонул в ВКО

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Очевидцы пытались помочь, однако не успели.
Несчастный случай произошел в Уланском районе на водохранилище Алебастр, сообщает zakon.kz.
65-летний житель ВКО со своим другом отправился поудить рыбу на резиновой лодке.
Как оказалось, он со своим товарищем отправился рыбачить, сев в лодку без спасательного жилета. Отойдя от берега на 200 метров, мужчина, не удержавшись в плавательном средстве, упал в воду. Очевидцы пытались помочь, однако не успели, - сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!