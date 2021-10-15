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Рыбак на резиновой лодке утонул в ВКО

Фото: ДЧС ВКО 15 октября 2021, 07:51

Очевидцы пытались помочь, однако не успели.

Несчастный случай произошел в Уланском районе на водохранилище Алебастр, сообщает zakon.kz.

65-летний житель ВКО со своим другом отправился поудить рыбу на резиновой лодке.

Как оказалось, он со своим товарищем отправился рыбачить, сев в лодку без спасательного жилета. Отойдя от берега на 200 метров, мужчина, не удержавшись в плавательном средстве, упал в воду. Очевидцы пытались помочь, однако не успели, - сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

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