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В Казахстане за сутки выявили 1967 случаев коронавируса

Фото: zakon.kz/Павел Михеев 15 октября 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 912 799 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 14 октября 2021 года. По сравнению с предыдущим днем число больных в стране сократилось лишь на 18 человек. По темпам заражения в антилидерах остаются Алматы и Нур-Султан. Также за сутки 2232 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1967 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 248,
  • в городе Алматы – 333,
  • в городе Шымкент – 71,
  • в Акмолинской области – 123,
  • в Актюбинской области – 99,
  • в Алматинской области – 189,
  • в Атырауской области – 46,
  • в ВКО – 116,
  • в Жамбылской области – 30,
  • в ЗКО – 57,
  • в Карагандинской области – 155,
  • в Костанайской области – 96,
  • в Кызылординской области – 29,
  • в Мангистауской области – 7,
  • в Павлодарской области – 168,
  • в СКО – 157,
  • в Туркестанской области – 43.

Всего в стране подтверждено 912 799 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2232 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 67,
  • в городе Алматы - 380,
  • в городе Шымкент - 111,
  • в Акмолинской области - 50,
  • в Актюбинской области - 213,
  • в Алматинской области - 133,
  • в Атырауской области - 95,
  • в ВКО - 202,
  • в Жамбылской области - 250,
  • в ЗКО - 109,
  • в Карагандинской области - 164,
  • в Костанайской области - 146,
  • в Кызылординской области – 43,
  • в Мангистауской области - 4,
  • в Павлодарской области - 68,
  • в СКО - 153,
  • в Туркестанской области - 44.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 854 976 человек.

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