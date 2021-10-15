В Казахстане за сутки выявили 1967 случаев коронавируса

Всего в стране подтверждено 912 799 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 14 октября 2021 года. По сравнению с предыдущим днем число больных в стране сократилось лишь на 18 человек. По темпам заражения в антилидерах остаются Алматы и Нур-Султан. Также за сутки 2232 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1967 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 248,

в городе Алматы – 333,

в городе Шымкент – 71,

в Акмолинской области – 123,

в Актюбинской области – 99,

в Алматинской области – 189,

в Атырауской области – 46,

в ВКО – 116,

в Жамбылской области – 30,

в ЗКО – 57,

в Карагандинской области – 155,

в Костанайской области – 96,

в Кызылординской области – 29,

в Мангистауской области – 7,

в Павлодарской области – 168,

в СКО – 157,

в Туркестанской области – 43.

Всего в стране подтверждено 912 799 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2232 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 67,

в городе Алматы - 380,

в городе Шымкент - 111,

в Акмолинской области - 50,

в Актюбинской области - 213,

в Алматинской области - 133,

в Атырауской области - 95,

в ВКО - 202,

в Жамбылской области - 250,

в ЗКО - 109,

в Карагандинской области - 164,

в Костанайской области - 146,

в Кызылординской области – 43,

в Мангистауской области - 4,

в Павлодарской области - 68,

в СКО - 153,

в Туркестанской области - 44.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 854 976 человек.

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