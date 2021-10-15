Гражданин России 13 лет получал пенсию в Казахстане

Мужчина привлечен к административной ответственности.

Житель ВКО 13 лет получал пенсию в Казахстане и России, сообщает zakon.kz.

Как пишет официальный сайт МВД РК, в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия “Нелегал-Кордон” 13 октября сотрудниками отделения миграционной службы отдела полиции района Алтай выявлен факт двойного гражданства.

Установлено, что 76-летний житель города Алтай в 2004 году принял гражданство Российской Федерации, при этом не отказался от гражданства Казахстана. Мужчина считал, что лишение российского гражданства будет произведено автоматически в связи с давностью срока. За данный период времени он получал пенсионные выплаты в двух государствах, где общая сумма незаконно полученных денежных средств составила более 12 млн тенге.

По данному факту мужчина привлечен к административной ответственности по статье 496 ч. 1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, где предусмотрен административный штраф в размере 100 МРП. В отношении нарушителя Государственной корпорацией “Правительство для граждан” будет подан иск в суд о возращении данных выплат в бюджет государства, – рассказал начальник Управления миграционной службы ДП ВКО Ербол Бекпаев.

Также в рамках ОПМ “Нелегал-Кордон” сотрудниками подразделений миграционной службы проводится работа по проверке адресов регистрации временно и постоянно проживающих иностранных граждан, а также наличие уведомлений принимающих лиц о пребывании у них иностранцев.

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