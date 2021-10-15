Игрок сборной Казахстана возглавил рейтинг самых дорогих хоккеистов КХЛ

Даррен Диц стал самым дорогим игроком лиги после отъезда нападающего московского "Динамо" Дмитрия Яшкина.

Сайт "Спорт-Экспресс" представил обновленный ТОП-150 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ, лидером которого стал капитан казахстанского "Барыса" Даррен Диц, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Зарплата защитника столичного клуба и сборной Казахстана составляет 597,34 миллиона тенге в год. Стоит отметить, что Диц стал самым дорогим игроком лиги после отъезда нападающего московского "Динамо" Дмитрия Яшкина в клуб НХЛ - "Аризону".

Даррен опередил лучшего бомбардира КХЛ Вадима Шипачева (567,47 миллиона тенге), занявшего второе место рейтинга.

Добавим, что в список попал еще один представитель "Барыса" - шведский нападающий Якоб Лилья, чей ежегодный доход равен 209,07 миллиона тенге.

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