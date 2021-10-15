Казахстанцев стали чаще обманывать

Больше всего уголовных правонарушений в региональном разрезе по статье "Мошенничество" зарегистрировано в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте.

В Казахстане выросло количество мошенничеств на 39% за год: каждое четвертое уголовное правонарушение в стране связано с этим видом преступления, передает zakon.kz.

За январь-сентябрь 2021 года в стране зарегистрировали 31,9 тыс. правонарушений по ст. 190 УК РК "Мошенничество", сразу на 39% больше, чем годом ранее. В аналогичном периоде 2020 года было зафиксировано 23 тыс. случаев мошенничества, минус 4,4% за год, - говорится в сообщении ranking.kz.

Интернет-мошенничества в текущем году составили более половины всех случаев - 52% от общего числа, или 16,6 тыс. правонарушений.

Кроме того, 266 уголовных правонарушений зарегистрировали в сфере мошенничества с использованием платежных карт, 108 - путем займа денежных средств, 31 - в сфере кредитования, по шесть - в сфере земельных правоотношений и связанных с недвижимостью.

Отмечается, что с начала года в стране всего зарегистрировали 125,2 тыс. уголовных правонарушений, из которых 25,5% составили уголовные правонарушения по статье "Мошенничество".

Больше всего уголовных правонарушений в секторе в региональном разрезе зарегистрировано в Алматы - 6,4 тыс. случаев (на 38% больше, чем годом ранее). Также в тройку антилидеров вошли два других мегаполиса: Нур-Султан (5,2 тыс. правонарушений, +79,3%) и Шымкент (2,9 тыс. правонарушений, +20,5%).

В Кызылординской области, напротив, зарегистрировали меньше всего правонарушений по статье "Мошенничество" - 577 случаев (+22% за год).

Среди всех 17 регионов страны лишь в Восточно-Казахстанской области хоть и не значительно, но все же сократилось количество зарегистрированных правонарушений в секторе: на 0,2% до 1,8 тыс. случаев.

Чаще всего мошеннические правонарушения совершали безработные - 3,7 тыс. человек. Среди мошенников - 121 рабочий, 110 государственных служащих, 101 частный предприниматель, 36 учащихся, девять военнослужащих. Установленная сумма причиненного ущерба мошенническими правонарушениями за январь-сентябрь текущего года составила 47,4 млрд тенге, в том числе 34,9 млрд тенге составил ущерб физическим лицам, 8,3 млрд тенге- государству и 4,2 млрд тенге - юридическим лицам.

Полицейские Экибастуза разъяснили, как не стать жертвой мошенников.

Будьте бдительны, не доверяйте незнакомым людям, не идите на поводу у мошенников. В случае звонка от незнакомцев, сохраняйте спокойствие, ни в коем случае не сообщайте личные данные, реквизиты банковских карт и пин-коды. заместитель начальника Управления полиции Экибастуза Нурлан Сексембаев

Мошенничество - одно из самых распространенных имущественных преступлений.

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