Золотой рулон: туалетная бумага подорожала в Казахстане

Казахстанские компании перекрывают лишь две трети потребностей рынка в секторе.

За год туалетная бумага в Казахстане подорожала на 6%, сообщает zakon.kz.

За восемь месяцев 2021 года бумаги и бумажной продукции в стране произвели на 56,8 млрд тг. Это на 5,4% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Реальный рост промышленного производства в секторе составил 3,7%, - отмечено в исследовании Energyprom.kz.

Наибольший объем производства пришелся на Алматинскую область: 19,3 млрд тг, плюс 38,7% за год. В ТОП-3 также входят Алматы (16,9 млрд тг, плюс 26,6%) и Шымкент (5,3 млрд тг, плюс 4,7%).

Для справки: за полный 2020 год производство бумаги и бумажной продукции в стране выросло на 17,4% в реальном выражении: до 71,1 млрд тг.

В натуральном выражении по разным категориям продукции динамика выпуска различается.

Производство гофрированных перфорированных бумаги и картона достигло 37,5 тыс. тонн, сразу на 74,8% больше, чем годом ранее. Также выросло производство бумажных носовых платков и салфеток - на 10% до 2,6 тыс. тонн, как и производство коробок, ящиков и сумок из бумаги или картона - на 4,7% до 73,3 тыс. тонн, - уточнили аналитики.

В то же время производство бумажных полотенец для рук сократилось на 6,6% до 3,5 тыс. тонн, туалетной бумаги - на 9,7% до 23,8 тыс. тонн.

Стоит отметить, в Казахстане хотят вновь ввести запрет на вывоз макулатуры и бумаги.

Проект приказа разработан с целью обеспечения отечественных переработчиков регенерируемой бумаги или картона (макулатуры и отходов) доступным сырьем для снижения на внутреннем рынке стоимости готовой продукций (картонные упаковки, яичные лотки и т. д.).

По итогам января–июля текущего года местные компании обеспечивали спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на туалетную бумагу, а также бумажные носовые платки, салфетки, полотенца и скатерти на 68,7% против 72,2% годом ранее.

Производство за этот период сократилось на 9,1% до 26,8 тыс. тонн. В то же время импорт, напротив, вырос на 7,9% до 12,2 тыс. тонн. Реализация на внутреннем рынке составила за соответствующий период 38,8 тыс. тонн, минус 4,7% за год, - говорится в сообщении.

Спрос на бумагу для изготовления гигиенических или косметических салфеток и прочих подобных изделий обеспечен местным производством лишь на 36,5%, несмотря на рост производства в 2,7 раза за год до 2,6 тыс. тонн.

Импорт в секторе также вырос - на 13,4% до 4,4 тыс. тонн. На внутреннем рынке реализовали 6,9 тыс. тонн продукции - на 43,2% больше, чем годом ранее.

Спрос на санитарно-гигиенические полотенца, подгузники, пеленки и аналогичные изделия перекрыт отечественными компаниями всего на 4,3%. Производство сократилось сразу на 15,5% за год до всего 165,4 тонны. В страну завезли 3,7 тыс. тонн изделий, минус 6% за год. Реализация на внутреннем рынке также в минусе: 3,8 тыс. тонн, на 6,5% меньше, чем годом ранее.

По итогам сентября текущего года годовой рост цен на туалетную бумагу составил 5,9%. В региональном разрезе наибольшее удорожание отмечено в Жамбылской (на 11,9% за год), Восточно-Казахстанской (на 10,8%) и Атырауской (на 9,1%) областях, - добавили эксперты.

Бумага А4 подорожала на 5,8% за год. Сильнее всего рост цен ощутили жители Атырауской (на 17,6% за год), Акмолинской (12,2%) и Кызылординской (на 12,1%) областей.

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