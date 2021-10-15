"Свободу Мише" - В Грузии прошел митинг в поддержку Саакашвили

Экс-президент Грузии приговорен к шести годам лишения свободы.

В Тбилиси прошел многотысячный митинг за освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, передает zakon.kz.

Sputnik Грузия сообщает, что накануне вечером в Тбилиси прошел митинг в поддержку находящегося в заключении Михаила Саакашвили. Митинг был организован сторонниками главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Организаторы установили на площади Свободы в центре города сцену с надписью "Свободу Мише".

Собравшимся зачитали письмо Саакашвили, в котором говорится о необходимости забыть обиды и начать "большое примирение". Политик призвал всех к объединению для борьбы с властью и назвал причину, по которой вернулся на родину.

Я не могу со стороны смотреть на уничтожение нашей родины. Смерть для меня в этом случае предпочтительнее. Поэтому я тут и твердо решил остаться, чтобы внести свой вклад в победу над режимом, - написал Саакашвили.

Экс-президент Грузии находится в заключении уже две недели. Он считает себя политзаключенным и в знак протеста голодает.

Пусть ни у кого ни будет ни малейшей надежды на то, что кто-то смирится с тем, что Михаил Саакашвили, третий президент этой страны, будет заперт в тюрьме, и мы не продолжим борьбу, пока он не выйдет, - пообещал, выступая на митинге, Ника Мелия, председатель ЕНД и кандидат в мэры Тбилиси.

30 октября в Грузии пройдет второй тур, выбирать будут мэров 20 городов и районов. Почти везде борьба будет между кандидатами от "Нацдвижения" и правящей партии "Грузинская мечта".

Михаил Саакашвили осужден к шести годам лишения свободы за два самых резонансных дела времен его правления – амнистия убийц сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани и организация избиения на то время депутата парламента Валерия Гелашвили. Еще несколько уголовных дел находятся в судах.

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