Стали известны имена победителей конкурса жыршы "Едіге деген ер екен"

Председателем жюри выступил известный жыршы-жырау Елдос Емил.

13-14 октября в Актобе в рамках реализации программы "Рухани жангыру" состоялся республиканский конкурс традиционных певцов-жыршы "Едіге деген ер екен", организованный Актюбинским областным управлением культуры, архивов и документаци, ОЦНТ при содействии областного акимата.

В конкурсе приняли участие 17 жыршы из разных регионов, городов Нур-Султан и Алматы.

Председателем жюри выступил известный жыршы-жырау Елдос Емил.

Зрители и гости с аплодисментами встречали участников конкурса, которые в течение 2-х дней демонстрировали высокий уровень исполнения героических эпосов, жыр и радовали своими выступлениями.

Торжественная церемония закрытия республиканского конкурса состоялась 14 октября в зале Ассамблеи народа Казахстана, в которой приняли участие, представители общественных организаций, госорганов, молодежь, участники республиканского конкурса и их руководители, студенты, СМИ.

По решению жюри Гран-при и 700 тысяч тенге достались Сарсенбаю Рахманбердиеву (Мангистауская область).

Главный приз конкурса вручила заместитель акима Актюбинской области Булбул Елеусинова, отметив важность сохранения и пропаганды народного искусства среди молодежи. Первое место занял Бердибай Тойгулыев из Актюбинской области и получил подарок в размере 500 тысяч тенге. Второе место разделили Фархад Оразов (ЗКО) и Женис Елемесов (Актюбинская область). Наградой каждому стали денежные призы в размере 350 тыс.тенге. Третье место досталось Манашу Адильбаеву (Мангистауская область), Нурайым Ерталапкызы (г.Нур-Султан) и Самал Медеубаевой (Актюбинская область) - они получили по 250 тысяч тенге.

Специальный приз "Ер Едіге" достался Аманкелди Санкибаеву из Мангистауской области (350 тыс.тенге).

Приз акима Актюбинской области получил Абдуррахман Естайулы из г.Нур-Султан (150 тыс.тенге). Также обладателем приза в номинации "Молодой жыршы" стал Гани Кайроллаев из Актюбинской области (150 тыс.тенге).

Не остались без подарков и остальные конкурсанты. Наградой каждому стали денежные призы в размере 100 тыс.тенге.

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