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Казахстанским туроператорам необходимо переоформить лицензию с 11 октября

Фото: zakon.kz / Павел Михеев 15 октября 2021, 10:42

Для получения лицензии вне зависимости от подвида туроператорской деятельности необходимы три условия.

С 11 октября 2021 года по 4 января 2022 года все казахстанские туроператоры должны переоформить лицензию в зависимости от вида деятельности. Таким образом участников рынка поделят на предприятия внутреннего и выездного туризма, сообщает zakon.kz.

По информации НПП РК "Атамекен", для получения лицензии вне зависимости от подвида туроператорской деятельности необходимы три условия.

  • Первое - наличие сформированного туристского продукта.
  • Второе - наличие в компании не менее одного работника с туристским образованием и стажем работы не менее 1 года.
  • Третье - помещение для офиса на праве собственности или других основаниях.

Для туроператоров выездного туризма необходим также договор внесения банковской гарантии.

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется на портале www.elicense.kz с использованием ЭЦП.

Для получения и переоформления лицензии необходимо:

Нажать на кнопку "Заказать услугу онлайн", после чего в новом окне откроется портал "электронного лицензирования".

  1. Войти в систему или зарегистрироваться на портале "электронного лицензирования".
  2. В паспорте услуги ознакомиться с пакетом документов и перейти по кнопке "Заказать услугу онлайн", выбрать необходимый подвид деятельности и перейти по кнопке "Далее".
  3. Указать необходимые данные, заполнить заявление и подписать ЭЦП.

Отследить статус поданного заявления можно в "Личном кабинете" в разделе "Мои заявления". О получении разрешения можно узнать в разделе "Мои разрешительные документы", о получении уведомления - в разделе "Мои извещения".

Лицензиарами являются местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы.

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