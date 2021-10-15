Худшее последствие пандемии COVID-19 назвала вирусолог

Вирусолог: С точки зрения эволюции самое плохое, что может случиться, - это селекция людей.

Худшее последствие пандемии коронавирусной инфекции назвала доктор биологических наук, вирусолог Анча Баранова, передает zakon.kz.

Естественно, пандемия не будет все время развиваться по восходящей. Произойдет какое-то новое глобальное событие, например, высадятся инопланетяне возле Эйфелевой башни. Все на них переключатся, а о вирусе забудут. Человечеству ничего не грозит, оно адаптируется ко всему, - сказала она в беседе с Лента.ру.

По мнению вирусолога, у человечества - огромное разнообразие генотипов, некоторые из них устойчивы к коронавирусу.

С точки зрения эволюции самое плохое, что может случиться, - это селекция людей. Наиболее чувствительные генотипы просто меньше размножатся - я не говорю, что вымрут, - подчеркнула Баранова.

Потому что, как объяснила вирусолог, "если женщина каждые полгода болеет коронавирусом, она еще и антиваксер, и пытается забеременеть, то при таких вводных она точно родит меньше детей, чем женщина натурально устойчивая к коронавирусу, к тому же вакцинированная".

Учитывая, что в этих группах количество детей будет разным, то в среднем популяция людей станет более устойчивой к коронавирусу, и уже скоро. Анча Баранова

Читайте также: На борьбу с пандемией коронавируса требуется от $20 млрд - ВОЗ

По ее словам, "в человеческом геноме есть опции, которые свидетельствуют о том, что в прошлом люди быстро эволюционировали под действием каких-то внешних обстоятельств".

Условно, если мы посмотрим геномы людей, предки которых на протяжении пяти поколений жили в Сибири, и гены южан, то заметим небольшую разницу. У сибиряков мутации генов, связанных с холодовой устойчивостью, встречаются гораздо чаще, чем в Средиземноморье. Анча Баранова

Но холод, как отметила вирусолог, "не слишком сильный фактор для эволюционной селекции".

Отбор по вирусу идет более жесткий. У большинства европейцев, например, часто отсутствуют гены, продуцирующие один из интерферонов семейства лямбда. А у большинства африканцев они есть. Существует гипотеза, что это из-за какого-то древнего коронавируса, который пришел к нашим предкам и многих выкосил. Те, у кого были такие гиперактивные интерфероны, уходили в цитокиновый шторм и погибали. А те, у кого этих генов не было, страдали меньше и смогли выздороветь. За несколько поколений частоты генов изменились, безинтерфероновые стали чаще встречаться в популяции. Анча Баранова

Читайте также: Чем питаться контактировавшим с больными COVID-19

Так что самое ужасное, что может произойти в этот раз, - вовсе не ужасно, ведь такие случаи уже бывали. Даже без вакцин и лекарств через два-три поколения генетическая структура человечества станет другой - и коронавирусу в ней будет уже не порезвиться, - заключила она.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!