Назначен вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК

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Им стал Талгат Момышев.
Талгат Момышев назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов, сообщает zakon.kz.
Постановлением правительства РК Момышев Талгат Амангельдиевич назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, - говорится в сообщении primeminister.kz.
Талгат Момышев родился в 1968 году в Акмолинской области. Окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт, Алматинский институт экономики и статистики.
1994-1996 гг. - исполнительный директор казахско-турецкого совместного предприятия.
1997-1998 гг. - заместитель директора по госнадзору Жамбылского центра стандартизации и метрологии.
В разные годы работал в частных компаниях.
1998-1999 гг. - старший референт аппарата акима Жамбылской области.
1999-2000 гг. - председатель Жамбылского областного комитета по инвестициям и ВЭС.
2000 г. - руководитель алматинского филиала РГП "Метрология", первый заместитель директора АО "Национальный центр аккредитации".
2000-2005 гг. - начальник производственного управления по Нур-Султану ОАО "Национальный центр экспертизы и сертификации".
2005-2010 гг. - заместитель председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли РК.
2010-2014 гг. - председатель Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа РК.
2014-2016 гг. - председатель Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе МЭ РК.
2016-2018 гг. - государственный инспектор Администрации Президента РК.
2018-2019 гг. - заместитель акима Жамбылской области.
2019-2021 гг. - ответственный секретарь Министерства энергетики РК.
С января 2021 года по настоящее время являлся руководителем аппарата Министерства энергетики РК.
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