Максимальный рост цен на мясо зафиксирован в Алматы

В мегаполисе особенно подорожала говядина (на 5,3%) и конина (на 4,0%).

Национальный банк разместил обзор по инфляционным тенденциям в регионах за сентябрь 2021 года, сообщает zakon.kz.

Инфляция за сентябрь 2021 года составила 0,4% (в августе – 0,5%). Цены на продовольственные товары за месяц выросли на 0,1% (в августе – 0,1%), на непродовольственные – на 0,6% (в августе – на 0,6%), на платные услуги – на 0,7% (в августе – 0,8%). В годовом выражении инфляция составила 8,9% (в августе – 8,7%). Нацбанк

В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 13 регионах, в трех регионах замедлилась, в одном регионе темпы роста цен остались без изменений. Наибольшее замедление зафиксировано в Павлодарской области – с 9,2% в августе до 8,8% в сентябре.

Наибольшее ускорение отмечается в Кызылординской области (с 8,2% до 8,8%). Годовая инфляция оказалась выше общереспубликанского уровня в 6 регионах, среди которых наибольшее значение зафиксировано в Мангистауской области (9,8%).

Как отмечает Нацбанк, наибольший вклад в годовой рост цен продолжают вносить Алматы и Алматинская область, которые имеют наибольший вес в ИПЦ по Казахстану. Рост цен в данных регионах составил соответственно 8,7% и 8,5%.

Продовольственные товары в Казахстане в годовом выражении подорожали на 11,5% (в августе – на 11,4%). Минимальный рост отмечен в Восточно-Казахстанской (10,5%) и Северо-Казахстанской (10,6%) областях, максимальный – в Мангистауской области (13,1%).

Цены на непродовольственные товары по стране выросли на 7,5% (в августе – на 7,3%). Наибольший рост цен на непродовольственные товары зафиксирован в Атырауской и Актюбинской областях (по 8,0%), наименьший – в Павлодарской области (6,8%).

Платные услуги в стране стали дороже на 6,8% (в августе – на 6,6%), при этом максимальный рост отмечен в Актюбинской и Жамбылской областях (по 8,0%), минимальный – в Алматинской и Кызылординской областях (по 6,1%)

В сентябре вклад продовольственных товаров в месячный ИПЦ был меньше, чем вклад непродовольственных товаров и платных услуг. Наибольший вклад в инфляцию продовольственных товаров продолжает вносить рост цен на мясо и мясопродукты, при этом овощи и фрукты подешевели на 4,7% и внесли отрицательный вклад в размере (-)0,13 п.п.

Цены на продовольственные товары в целом по стране за месяц выросли на 0,1%, также, как и в августе. Максимальный рост цен на товары данной группы в размере 0,6% сложился в Атырауской области, городах Алматы и Шымкент, снижение цен, в пределах от 0,1% до 0,6%, отмечено в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской и Павлодарской областях.

Темпы роста цен на мясо и мясопродукты в стране остались без изменений (1,3%), при этом отмечено замедление темпа роста цен на мясо птицы (с 3,7% до 2,3%).

Максимальный рост цен на мясо и мясопродукты (на 3,2%) был отмечен в Алматы, где особенно подорожали говядина (на 5,3%) и конина (на 4,0%), цены на которые в целом по стране выросли на 1,6% и 1,4%, соответственно. В Атырауской области также зафиксировано увеличение цен на конину (на 3,5%) и максимальный среди регионов рост цен на мясо птицы (4,5%).

В Шымкенте подорожали молочные продукты (на 2,3% при росте по стране на 0,9%), а именно пастеризованное молоко (3,0%) и сметана (2,5%), тогда как цены на данные товары по стране выросли на 1,1% и 1,2%, соответственно.

Вклад непродовольственных товаров в месячную инфляцию составил 0,13 п.п. (в августе – 0,15).

В целом по Казахстану рост цен на непродовольственные товары составил за сентябрь 0,6%, так же, как и в августе. В стране заметно повысились цены на дизельное топливо (на 3,8%). Наибольший рост цен зафиксирован в Западно-Казахстанской (на 10,9%), Карагандинской (на 10,1%), Северо-Казахстанской (на 9,2%) областях, наименьший – в Туркестанской области (на 0,6%). При этом цены на бензин по стране снизились на 0,1%.

Платные услуги в сентябре внесли в месячную инфляцию наибольший вклад – 0,17 п.п. (в августе – 0,20 п.п.), темп роста цен за месяц составил 0,7% (0,8% – в августе).

Услуги пассажирского транспорта стали дешевле на 0,7%, но образование стало дороже на 6,3%.

Образование заметно подорожало в большинстве регионов, наибольшее увеличение стоимости обучения произошло в Западно-Казахстанской области (на 13,2%), кроме того, в области зафиксирован наибольший рост цен на аренду жилья (на 12,8%), тогда как рост по стране составил 2,1%.

Также отмечается увеличение стоимости аренды жилья в городах Нур-Султан и Шымкент (соответственно, на 7,4% и 6,3%). В Западно-Казахстанской области, несмотря на заметное снижение тарифов на холодную (на 25,4%) и горячую (на 2,5%) воду, а также на услуги водоотведения (на 29,2%), темпы роста цен на платные услуги оказались наиболее высокими (1,7%).

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