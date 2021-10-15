Смертельный прыжок карагандинки: в Алматы проверяют аттракционы

Об этом сообщил глава полиции Алматы.

В Караганде женщина скончалась после прыжка с "тарзанки". Теперь полиция Алматы проверяет местные аттракционы. Об этом сообщил глава полиции Алматы Канат Таймерденов, передает zakon.kz.

У нас таких аттракционов нет. Но после карагандинского случая мы совместно с акиматом начали проверку всех аттракционов, - сообщил Таймерденов на брифинге.

11 октября 33-летняя женщина погибла после прыжка с "тарзанки" в Караганде. Было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что инструктор аттракциона грубо нарушил технику безопасности. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания.

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