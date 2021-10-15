В ходе досудебного расследования, потерпевший примирился с проводником.

В Костанайской области проводник поезда украл у спящего пассажира телефон, передает zakon.kz.

В Линейное отделение полиции на станции Тобол обратился мужчина. Он сообщил о краже телефона в пути следования пассажирским поездом "Нур-Султан – Уральск". Гаджет вытащили из-под подушки, пока он спал.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции установлен проводник одного из вагонов вышеуказанного поезда. Оказалось, что 26-летний мужчина, воспользовавшись крепким сном потерпевшего, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, похитил сотовый телефон. Ущерб составил почти 100 тысяч тенге, - сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.

Проводник вагона в ходе первоначальных поисковых действий оказывал "активную помощь" стражам порядка. В ходе досудебного расследования потерпевший примирился с проводником, так как последний вернул украденный телефон.

В итоге уголовное дело прекращено, однако работодателю проводника направлено представление о привлечении его к дисциплинарной ответственности и проведении разъяснительных работ с начальниками поездных бригад.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!