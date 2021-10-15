Два года 5G: Beeline снова тестирует сеть пятого поколения - теперь в Алматы

Компания обслуживает почти 10 млн абонентов.

15 октября Beeline Казахстан в тестовом режиме запустил сеть пятого поколения в Алматы.

Попробовать новую технологию жители города могут в парке "Коктобе" и прогулочной зоне ТРЦ Dostyk Plaza по ул. Жолдасбекова. Скорость 5G в этих зонах во время тестов достигала 1,6 гигабит в секунду.

В 2019 году Beeline первым в стране запустил пилотный проект 5G в Шымкенте, а сейчас мы сделали технологию доступной для наших клиентов в Алматы. Сеть пятого поколения быстрее своего предшественника почти в 10 раз - это новый уровень развития связи в стране. Мы хотим дать нашим клиентам возможность "ощутить" всю мощь этой технологии уже сейчас, - рассказывает Олег Снимщиков, технический директор Beeline Казахстан.

Протестировать 5G в Алматы могут владельцы ряда моделей смартфонов Huawei, Xiaomi, OnePlus, Poco. На время теста оператор предоставляет безлимитный и нетарифицируемый трафик в сети 5G.

Эксперты отмечают, что в мире пока мало сервисов и контента, которые бы требовали такую высокую скорость. Сегодня технология 5G нужна скорее крупным промышленным компаниям, например, для дистанционного управления техникой или моментального доступа к данным на любом расстоянии.

Напомним, Beeline Казахстан - крупнейший частный оператор связи в стране. Компания обслуживает почти 10 млн абонентов и входит в число крупнейших налогоплательщиков Казахстана.

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