"Уже на ишаке ездить нельзя" - видео с полицейскими рассмешило Казнет

Ролик позабавил пользователей соцсети.

В соцсетях распространяют видео, в котором двое полицейских остановили повозку с ишаками, передает zakon.kz.

Видеоролик был опубликован в одном из Instagram-пабликов, а через некоторое время его удалили.

Вот уже на ишаке тоже ездить нельзя, - говорил мужской голос за кадром.

Ролик позабавил пользователей соцсети.

"Лишение прав?" "Штрафстоянка?" "Шум от выхлопа", "Техосмотр не прошел или страховка кончилась", "Ну, конечно, без документов, без госномеров, фары не горят и т.д." - написали они, сопроводив комментарии смеющимися смайликами.

Инцидент прокомментировали в областном департаменте полиции.

В отношении хозяина повозки сотрудниками полиции Управления полиции Тараза составлены административные протоколы по ст. 408 КоАП РК - нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных и по ст. 449 КоАП РК - приставание в общественных местах, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества. пресс-служба ДП Жамбылской области

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