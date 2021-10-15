Уникальный творческий проект презентовали в СКО

Основная цель - популяризация талантливой молодежи.

"Täuelsіzdіk music vibe" by Qyzyljar - проект, посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан. Инициатором проекта выступило управление культуры, развития языков и архивного дела.

Основная цель - популяризация талантливой молодежи, выявление творческих личностей региона, обладающих вокальными, хореографическими, актерскими данными.

В рамках программы "Рухани жаңғыру" мы придумали такой проект "Täuelsіzdіk music vibe". Мы сняли девять роликов - это некий мост между поколениями, между молодыми деятелями культуры и теми, кто добился больших высот. Объединящим стержнем проекта является клип, который мы вместе сделали. Наш проект - это не разовая акция. Мы планируем развить движение, устраивать показы, челленджи. Также мы планируем провести форум и создать платформу, в которой будут сохраняться все ролики. Надеемся, что проект будет жить и будет интересно, - рассказал режиссер проекта "Täuelsіzdіk music vibe" by Qyzyljar Тимур Каримжанов.

В съемках девяти видеороликов приняли участие всемирно известные личности, уроженцы Северо-Казахстанской области Байгали Серкебаев, Жамиля Серкебаева, Самал Еслямова и другие, а также продолжающая их творческий путь североказахстанская молодежь. Кроме того, специально для проекта в современном модерн-стиле снят авторский видеоклип под названием "Отан".

В клипе использован авторский трек "Отан", который написан на двух языках - государственном и русском. Также полностью авторская музыка, которую написали Елдос Еслямов и Никита Ситников. Авторы слов - Елдос Еслямов и Данияр Маекенов.

Мы хотим показать нашей молодежи, что можно добиться такого же успеха, как наши известные личности, но для реализации своей мечты необходимо приложить усилия. Еженедельно по одному-два ролику мы будем выкладывать в социальных сетях, - рассказал руководитель творческого отдела управления культуры Данияр Маекенов.

Как отмечают создатели "Täuelsіzdіk music vibe", их цель - вывести проект на республиканский уровень. Аналога ему в Казахстане на данный момент нет. Они уверены, что проект станет большим толчком для популяризации современного искусства в Казахстане.

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