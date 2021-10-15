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С какими странами Казахстан заключил договоры об избежании двойного налогообложения

Фото: zakon.kz / Максим Золо... 15 октября 2021, 14:13

В список вошло 40 стран.

Комитет госдоходов подготовил проект приказа "Об утверждении списка стран, с которым вступил в силу международный договор, регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов, номинальная ставка налога на прибыль которых составляет более 75 процентов от ставки корпоративного подоходного налога в Республике Казахстан, сообщает zakon.kz.

В такой список вошло 40 стран:

  • Австрийская Республика
  • Соединенные Штаты Америки
  • Республика Армения
  • Азербайджанская Республика
  • Республика Беларусь
  • Королевство Бельгия
  • Вьетнам
  • Федеративная Республика Германия
  • Япония
  • Итальянская Республика
  • Исламская Республика Иран
  • Ирландия
  • Королевство Испания
  • Канада
  • Республика Корея
  • Китайская Народная Республика
  • Латвийская Республика
  • Великое Герцогство Люксембург
  • Малайзия
  • Монголия
  • Королевство Нидерландов
  • Королевство Норвегия
  • Исламская Республика Пакистан
  • Республика Польша
  • Российская Федерация
  • Республика Индия
  • Румыния
  • Республика Сингапур
  • Словацкая Республика
  • Республика Словения
  • Республика Таджикистан
  • Турецкая Республика
  • Туркменистан
  • Украина
  • Великобритания
  • Финляндская Республика
  • Французская Республика
  • Чешская Республика
  • Королевство Швеция
  • Эстонская Республика

Проект документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 октября.

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