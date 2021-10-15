С какими странами Казахстан заключил договоры об избежании двойного налогообложения

Приложение zakon.kz
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В список вошло 40 стран.
Комитет госдоходов подготовил проект приказа "Об утверждении списка стран, с которым вступил в силу международный договор, регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов, номинальная ставка налога на прибыль которых составляет более 75 процентов от ставки корпоративного подоходного налога в Республике Казахстан, сообщает zakon.kz.
В такой список вошло 40 стран:
Проект документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 октября.
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