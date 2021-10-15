С какими странами Казахстан заключил договоры об избежании двойного налогообложения

В список вошло 40 стран.

Комитет госдоходов подготовил проект приказа "Об утверждении списка стран, с которым вступил в силу международный договор, регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов, номинальная ставка налога на прибыль которых составляет более 75 процентов от ставки корпоративного подоходного налога в Республике Казахстан, сообщает zakon.kz.

В такой список вошло 40 стран:

Австрийская Республика

Соединенные Штаты Америки

Республика Армения

Азербайджанская Республика

Республика Беларусь

Королевство Бельгия

Вьетнам

Федеративная Республика Германия

Япония

Итальянская Республика

Исламская Республика Иран

Ирландия

Королевство Испания

Канада

Республика Корея

Китайская Народная Республика

Латвийская Республика

Великое Герцогство Люксембург

Малайзия

Монголия

Королевство Нидерландов

Королевство Норвегия

Исламская Республика Пакистан

Республика Польша

Российская Федерация

Республика Индия

Румыния

Республика Сингапур

Словацкая Республика

Республика Словения

Республика Таджикистан

Турецкая Республика

Туркменистан

Украина

Великобритания

Финляндская Республика

Французская Республика

Чешская Республика

Королевство Швеция

Эстонская Республика

Проект документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 октября.

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