Международные миротворческие миссии - Казахстан в числе передовиков

Чего удалось достичь Казахстану в миротворческой политике.

Обретя независимость, Казахстан взял курс на многовекторную политику. При этом основной упор был сделан в направлении реализации четкой концепции, что в мировой политике всегда нужно действовать не с позиции силы, а с учетом взаимовыгодного диалога. Так, за тридцатилетний период истории страны Казахстан и с высоких трибун ООН, и в других форматах всегда настаивал на мирном урегулировании возникающих споров между государствами. Но не все, к сожалению, в нашем мире сегодня можно решить с помощью классической дипломатии. В этой связи особую роль во внешней политике страны стала занимать миротворческая деятельность, в рамках которой Казахстан зарекомендовал себя как ответственный участник международных усилий по обеспечению глобального мира и безопасности. И самое главное - смог занять передовые позиции в международных миротворческих процессах. Какую роль играет Казахстан в международном миротворчестве и каким образом удается достигать высоких результатов, читайте в материале zakon.kz.

Первые шаги в миротворчестве

Не все вопросы высокого "ранга" можно решить при помощи диалога, в особенности с учетом роста различных локальных конфликтов по всему миру, представляющих угрозу безопасности не только отдельно взятым регионам, но и нашей стране. В Казахстане это осознали одними из первых на постсоветском пространстве.

В этом направлении руководством Казахстана активно стали применяться дополнительные инструменты внешней политики, в числе которых ключевым стало участие в миротворческих операциях.

Как отмечают многие эксперты, несмотря на существующие риски, казахстанская сторона, вероятнее всего, руководствуется принципом - лучше не дать конфликту выйти за рамки определенных территорий, чем потом напрямую столкнуться с его последствиями. А подобных примеров в современной истории уже более чем достаточно.

Первым шагом к миротворческой деятельности для Казахстана стало участие в охране государственных границ Таджикистана с Афганистаном, практически сразу после распада Советского Союза, когда страну раздирала гражданская война.

Тогда власти нашей страны совместно с Россией и другими сопредельными с Таджикистаном государствами Центральной Азии решили, что этот внутренний конфликт может представлять серьезную угрозу для всех. Чтобы не допустить прорыва в Таджикистан афганских боевиков, которые могли воспользоваться слабостью государства, были направлены миротворческие силы для поддержки российских частей, уже находившихся в том регионе.

Казахстан направил в регион свободный батальон, который был сформирован из числа военнослужащих 35-й бригады ВДВ, пограничных и внутренних войск. Зону ответственности казахстанскому батальону определили вблизи Калай-Хумба Горно-Бадахшанской автономной области. Помимо охраны вверенного участка государственной границы, казахстанский сводный батальон имел в своих задачах сопровождение гуманитарных конвоев и защиту жизненно важной инфраструктуры.

К слову, именно казахстанский батальон понес наибольшие потери из-за нахождения в одном из самых нестабильных регионов, который считался в то время наиболее перспективным для прорыва со стороны афганских боевиков. За весь период выполнения миротворческих задач в Таджикистане в ходе боевых действий сводный казахстанский батальон потерял убитыми и без вести пропавшими 54 бойца.

Учитывая сложности задач, объединенные силы в 1993 году запросили у ООН официальный мандат на миротворческие операции в этой стране, но руководство организации, особо не объясняя причин, фактически проигнорировало запрос. Несмотря на это, присутствие объединенных сил в Таджикистане в тот период все равно считалось миротворческой миссией, которая завершилась для Казахстана к 2000 году.

Анализируя сложившуюся ситуацию в Таджикистане, при непосредственном участии Казахстана в 1995 году было принято решение о создании сводного миротворческого батальона "Центразбат".

В его состав должны были входить военнослужащие трех центральноазиатских республик - Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Готовить центральноазиатских миротворцев взялись специалисты НАТО в рамках программы "Партнерство во имя мира". В этом ключе стоит напомнить, что "Центразбат" принимал участие во многих миротворческих учениях, организованных военными НАТО, а его военнослужащие на постоянной основе стали проходить подготовку в США.

Только вот просуществовал "Центразбат" совсем недолго, так как НАТО и ООН спустя некоторое время стали настоятельно рекомендовать каждой из стран участниц этого "проекта" сформировать собственные миротворческие силы, а сводный батальон просто распустить.

И только Казахстан решил продолжить начатое, создав по инициативе Первого Президента Республики Нурсултана Назарбаева на базе сводной роты "Центразбата" собственное миротворческое подразделение, которое впоследствии получило название "Казбат".

Тогда в распоряжении Назарбаева это звучало так:

Создать Казахстанский миротворческий батальон в форме государственного учреждения (далее - Казбат) на базе третьего десантно-штурмового батальона десантно-штурмовой бригады в пределах численности Сил общего назначения Вооруженных сил Республики Казахстан.

Участие в миссиях

Сформировав миротворческое подразделение "Казбат", Казахстан продолжил развиваться в этом направлении. После Таджикистана, в 2003 году, Казахстан отправил инженерно-саперное подразделение своего миротворческого батальона для участия в миссии стабилизационных сил в Ираке под эгидой США и НАТО.

Как отмечал в своих материалах казахстанский политолог и эксперт Марат Шибутов:

Казахстанский миротворческий батальон участвовал в миссии стабилизационных сил в Ираке пять лет, с 2003 по 2008 год. С 2003 года по 2007 год отряд входил в состав Многонациональной дивизии "Центр-Юг" под польским руководством. С осени 2007 года казахстанский отряд саперов являлся единственным из иностранных контингентов и стал напрямую подчиняться американскому командованию Многонациональной дивизии "Центр". Всего приняло участие более 270 военнослужащих. Всего было 9 кадровых ротаций по 6 месяцев. В результате казахстанским подразделением в Ираке было уничтожено более 4,5 млн различных боеприпасов - мин, ракет и снарядов. В ходе операции погиб капитан Кайрат Кудабаев.

Кроме того, казахстанские военнослужащие принимали активное участие и в оказании медицинской помощи пострадавшему мирному населению. Внесенный вклад в эту деятельность со стороны военных медиков республики до сих пор оценивается всеми участниками той миротворческой операции как очень весомый. В итоге медицинская помощь была оказана более 500 мирным гражданам Ирака.

После Ирака акцент стал делаться в сторону необходимости получения постоянной аккредитации казахстанских миротворческих подразделений с дальнейшим прицелом на получение мест в составе миротворческих миссий под эгидой Организации Объединенных Наций.

В итоге с 2007 года свыше 35 казахстанских военнослужащих, в том числе четыре женщины, в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей приняли участие в миссиях ООН в Непале, Кот-д’Ивуар, Западной Сахаре и Ливане.

Чтобы регулировать все миротворческие процессы, в Казахстане при прямом содействии Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева 15 июня 2015 года был принят Закон "О миротворческой деятельности РК".

Этот закон регулирует общественные отношения, связанные с участием национального контингента Республики Казахстан в операциях (миссиях) по поддержанию мира и безопасности в соответствии с принятыми Республикой Казахстан международными обязательствами.

В 2018 году на основании уже принятого Закона "О миротворческой деятельности" Парламент принял постановление, в котором в том числе ратифицировал все предложения Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева об участии казахстанских миротворцев в миссиях ООН за рубежом.

Согласно постановлению, были приняты следующие предложения направить:

1. Офицеров Вооруженных сил Республики Казахстан (до 40 человек) в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров для участия в составе:

"Миссии ООН на Ближнем Востоке";

"Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре";

"Группы военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане";

"Временных сил ООН в Ливане";

"Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре".

2. Миротворческий контингент (до 120 военнослужащих) Вооруженных сил Республики Казахстан для участия в миссии "Временные силы ООН в Ливане" в составе подразделения Вооруженных сил Республики Индия.

Казахстан заметно активизировался в этом направлении, заняв место одного из ведущих участников миротворческих миссий ООН из числа стран региона.

В октябре 2018 года Казахстан впервые направил миротворческую роту в составе 120 военнослужащих и трех штабных офицеров для выполнения миссии по поддержанию мира и безопасности в Ливане. Там в течение шести месяцев казахстанские миротворцы выполняли функции по патрулированию местности, организации наблюдательных постов, наблюдению за соблюдением прекращения огня, оказанию помощи гражданскому населению, а также участвовали в мероприятиях, проводимых штабом миссии.

На смену казахстанским миротворческим первопроходцам в мае 2019 года была отправлена вторая миротворческая рота. Третий состав миротворцев был направлен в Ливан в ноябре 2019 года. В начале августа 2020-го в Ливан отправилась четвертая рота, а в марте 2021-го - пятая. В октябре этого года состоялась очередная ротация, и в состав миссии "Временные силы ООН в Ливане" был направлен шестой состав миротворческого контингента.

Не меньший профессионализм казахстанские военнослужащие продемонстрировали при проведении операции "Жусан", в рамках которой на родину удалось вернуть более 600 казахстанцев. В их числе было немало детей и женщин из зон боевых действий Сирии. Возвращенные граждане выехали из Астаны, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Мангистауской областей еще в 2012-2015 годах. Почти все отцы детей, которые вернулись в Казахстан, погибли во время войны.

Казахстан на передовых ролях

В ходе встречи в июле этого года в Нью-Йорке заместителя министра обороны Республики Казахстан Тимура Дандыбаева с заместителем Генерального секретаря ООН по миротворческим вопросам Жан-Пьером Лакруа и военным советником Генсека Организации Объединенных Наций Карлосом Умберто Лойти обсуждался вопрос расширения участия Казахстана в миротворческих миссиях за рубежом.

В этом плане Казахстан уже достиг того уровня, что может не только увеличивать количество миссий под эгидой ООН или других международных организаций, имеющих мандат на проведение миротворческих операций, но и самостоятельно осуществлять подготовку миротворцев, включая иностранцев.

По состоянию на сегодня в Казахстане из миротворческого батальона был сформирован "Казполк", который в регионе остается единственным специализированным подразделением в этой области. Более того, военнослужащие казахстанского миротворческого полка прошли всю необходимую подготовку, соответствуют всем необходимым международным стандартам и критериям, а также имеют аккредитацию ООН.

В 2008 году был создан Центр миротворческой подготовки "КАЗЦЕНТ", который объединил в себе языковую, теоретическую и практическую подготовку военнослужащих.

Следует отметить, что казахстанский миротворческий центр признан 19-м членом сообщества центров обучения и подготовки партнерства в декабре 2010 года. Решение о признании принято политическим комитетом НАТО по результатам серии визитов группы экспертов альянса и проведенных ими оценок. В сентябре 2010 года "КАЗЦЕНТ" вступил в Международную ассоциацию центров миротворческой подготовки.

Все это позволило проводить обучение миротворцев в едином цикле и готовить сертифицированных ООН специалистов в сфере миротворчества.

Кроме того, в рамках расширения миротворческой деятельности в поселке Тлендиева Алматинской области был образован учебно-тренировочный центр. Такой шаг позволил казахстанским миротворцам практически отрабатывать задачи, которые могут возникнуть в ходе проведения операций по примирению враждующих сторон в различных регионах мира. На его базе проводятся не только подготовка миротворческих подразделений Казахстана, но и международные учения.

В 2019 году в Вооруженных силах страны проведены организационно-штатные мероприятия, направленные на совершенствование системы подготовки казахстанского миротворческого контингента.

Как отмечал в своих выступлениях член Палаты лордов Великобритании лорд Джон Астор:

Сегодня казахстанские вооруженные силы модернизировались и трансформировались по всем направлениям, включая структуру, обучение и оснащение. Мы приветствуем важную роль Казахстана в международных миротворческих усилиях. Казахстан является одной из крупнейших миротворческих сил, образовавшихся на территории бывшего Советского Союза.

Олег Васильев

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