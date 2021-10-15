Женщину с ребенком спасли из горящей квартиры в Алматы

Медицинская помощь им не понадобилась.

В Алматы женщину с ребенком спасли из горящие квартиры, передает zakon.kz.

14 октября в 16:00 на пульт 101 стали поступать звонки от обеспокоенных жителей о пожаре в Алмалинском районе, Тургут Озала, 57.

По прибытию первого пожарного подразделения ПЧ-14 было установлено, что горит открытым пламенем балкон пятиэтажного жилого дома, шел густой черный дым из окна витража.

Также горела мебель, пламя угрожало охватить всю крышу дома. На лестничной клетке создалась высокая температура, плотное задымление, в квартирах остались заблокированы люди.

Пожарные спасли женщину и ее четырехлетнего сына.

Старший пожарный Адильмурат Сабыржан и Абен Талант завернули ребенка в одеяло, вывели через задымленную зону на свежий воздух. К счастью, спасенным медицинская помощь не понадобилась, - сообщили в ДЧС Алматы.

В ликвидации пожара было задействовано два пожарных подразделения, 5 единиц автотехники, 17 человек личного состава.

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