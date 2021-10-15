"Астана" сделала самое громкое приобретение сезона

"Супермен" возвращается в Астану.

Казахстанская велокоманда "Астана" вернула в свои ряды колумбийского гонщика Мигеля Анхеля Лопеса, передает zakon.kz.

"Супермен Лопес", как его называют в мире велоспорта, возвращается в Astana Qazaqstan. 27-летний колумбийский гонщик подписал с командой новое двухлетнее соглашение, сообщает пресс-служба клуба.

Возвращение в команду "Астана" - это возвращение домой. В мире профессионального велоспорта гонщику, который хочет и дальше двигаться вперед, иногда приходится что-то менять в своей карьере, чтобы получить новый опыт. Иногда это хорошо, иногда нет. Главное, что я возвращаюсь домой к своей команде, команде, которая так много мне дала и с которой, я уверен, мы сможем пережить еще много прекрасных моментов. Впереди много работы, чтобы новый сезон был успешным для меня и для команды Astana Qazaqstan, - сказал Мигель Анхель Лопес.

Колумбиец провел шесть сезонов в проекте "Астана", с 2015 по 2020 год, где достиг большинства своих самых больших результатов, включая победы на Tour de Suisse (2016), Volta a Catalunya (2019), Tour of Colombia (2019), побеждал на этапах Тур де Франс и Вуэльта Испании, а также на старейшей классической гонке Милан-Турин.

Вместе с командой "Астана" Лопес поднялся на финальный подиум двух Гранд-туров в 2018 году, заняв третье место на Джиро д'Италия и Вуэльте Испании. Мигель всегда отличался и славился своими резкими и бесконечными атаками на горных этапах различных гонок.

Куандык Шынасилов

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