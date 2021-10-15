В Мангистау скончалась женщина, купившая паспорт вакцинации

Заболеваемость COVID-19 в Мангистауской области в этом году выросла в пять раз по сравнению с прошлым годом - замакима.

В Мангистауской области умерла женщина, купившая поддельный паспорт вакцинации. Об этом сообщила заместитель акима области Гульмира Калмуратова, передает zakon.kz.

По словам замакима, как пишет МИА "Казинформ", среди поступивших в больницу с COVID-19 была женщина, которая приобрела поддельный паспорт вакцинации.

Она сообщила, что была в другом регионе и вакцинировалась там. Но, к сожалению, женщина попала в реанимацию и скончалась. Конечно, здесь вопросы к обеим сторонам. Мы обманываем сами себя. Так бывает, когда боятся вакцинироваться. Гульмира Калмуратова

Она отметила, что на сегодня во всех прививочных пунктах установлены видеокамеры наблюдения.

В свое время в Мангистауской области предоставлялась информация по выявленным фактам. По сведениям департамента полиции, в городской поликлинике №1 в Актау был выявлен такой факт. К сожалению, оказалось, что к этому причастны врачи и медсестры. Сейчас идет досудебное расследование. Других таких фактов не выявлено. Гульмира Калмуратова

По ее данным, заболеваемость COVID-19 в области в этом году выросла в пять раз по сравнению с прошлым годом.

Начиная с 2020 года, заболело более 23 тыс. жителей. Из них 19 337 человек заболели с начала 2021 года. Количество пациентов, лечившихся в стационарах, составляет около 14 тыс., в том числе 89 человек заболели после прививки первым компонентом, когда у них еще не сформировался иммунитет. Из привитых обоими компонентами лечились в стационарах 65 пациентов.

Ранее похожая ситуация произошла и в Павлодаре, где женщина с поддельным паспортом вакцинации попала в реанимацию. Позднее павлодарка умерла.

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