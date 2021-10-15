В Кандагаре произошел взрыв в мечети

В результате инцидента погибли 7 человек.

В Кандагаре в шиитской мечети Биби-Фатима прогремел мощный взрыв, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел во время молитвы в квартале Имам-Баргах.

По предварительным данным, террорист-смертник осуществил самоподрыв в религиозном сооружении при большом стечении прихожан, собравшихся на пятничную молитву, - говорится в сообщении.

По данным СМИ, в результате происшествия погибли 7 человек, 13 ранены.

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