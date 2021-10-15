Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

О перечне национальных проектов высказался эксперт

Фото: zakon.kz 15 октября 2021, 16:38

Изначальная идея перехода к нацпроектам была в том, чтобы уйти от размытых госпрограмм и большого числа показателей к конкретным задачам.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 13 октября своим указом утвердил перечень национальных проектов. Финансовый эксперт Олжас Худайбергенов высказался по этому поводу, сообщает zakon.kz.

Так как я знаю, как изначально начинался переход к системе нацпроектов (кстати, это не моя идея), и видел, как шла их разработка/утверждение, есть несколько комментариев по их поводу, - написал он на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, изначальная идея перехода к нацпроектам была в том, чтобы уйти от размытых госпрограмм и большого числа показателей к конкретным задачам, а также решить вопрос с утверждением финансирования. Госпрограммы требовали дополнительного согласования, а в нацпроектах предполагается, что допсогласований не потребуется. По сути, в обоих случаях идет попытка сделать госаппарат быстрее и эффективнее.

Как и в случае с любыми другими инициативами, на этапе исполнения идея искажается, и понятно, что полный эффект идеи не реализовался, но, с другой стороны, сдвиг все равно есть, особенно в части утверждения финансирования нацпроектов. Я принципиально старался дистанцироваться от участия в обсуждении этих нацпроектов, чтобы понять, насколько система госуправления способна сама менять - ведь это же классный эксперимент в режиме реального времени. Министерства пытались ломать себя, пытаясь написать нацпроекты по-новому, не как госпрограммы. Первые версии нацпроектов отражали непонимание того, как надо писать по-новому, но последующие попытки родили некоторый симбиоз между старым и новым - у некоторых министерств больше в сторону нового, у некоторых в сторону старого. Причем в обоих случаях налагается груз накопившихся проблем в отраслях, а также излишнее межведомственное согласование, - отметил Худайбергенов.

Он также заметил, что утвержденные нацпроекты могли бы еще долго улучшаться, с другой стороны, их уже надо утверждать, так как надо внести в бюджет и т.д.

Можно, конечно, и позже утвердить, но не факт, что будет лучше, зато хромает цепочка последующих действий в системе планирования. В общем, хотя, насколько я знаю, руководство страны хотело более высокое качество документов, было решено утвердить нацпроекты с возможностью последующего изменения, - написал он.

В то же время эксперт отметил, что разработка нацпроектов однозначно зависит и от кадрового состава правительства. Например, нацпроект МЦРИАП получился ближе к новому формату, а вот нацпроект МСХ ближе к старому формату.

В любом случае, четко вырисовалась одна проблема - прежняя практика заносить Президенту на подпись то, в чем достигнут компромисс между всеми участниками обсуждения. Хотя это неправильно, тем более, что часть дискуссантов вообще не должны участвовать. Надеюсь, что в последующем будут выигрывать целостные конструкции, а не то, что рождает компромисс. В целом, система нацпроектов растормошила систему госуправления и, надеюсь, что состоятся последующие кадровые изменения, которые приведут к еще большим изменениями в системе государственного планирования, вплоть до отмены необходимости утверждать нацпроекты через Президента, - резюмировал Олжас Худайбергенов.

Напомним, в Перечень национальных проектов вошли:

  1. Национальный проект "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация".
  2. Национальный проект "Качественное образование "Образованная нация".
  3. Национальный проект "Ұлттық рухани жаңғыру".
  4. Национальный проект "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций".
  5. Национальный проект по развитию предпринимательства.
  6. Национальный проект "Сильные регионы - драйвер развития страны".
  7. Национальный проект "Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев".
  8. Национальный проект "Зеленый Казахстан".
  9. Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса.
  10. Национальный проект "Безопасная страна".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ