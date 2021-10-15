Какие сведения предоставить диспетчеру "скорой" при ДТП

В первую очередь, необходимо указать адрес.

Информативное сообщение диспетчеру ускорит приезд медиков на место происшествия, передает zakon.kz.

По словам руководителя Учебно-тренингового центра Национального координационного центра экстренной медицины Булата Тайбекова, в первую очередь, необходимо указать адрес.

Назовите название улицы, номер дома, общеизвестные ориентиры, находящиеся близко к месту ДТП, - пояснил он в ходе брифинга.

Эксперт советует по возможности сообщить количество пострадавших, их пол и примерный возраст, данные о состоянии - в сознании ли человек, дышит ли он, есть ли кровотечения и переломы.

Обязательно дождитесь сообщения диспетчера о том, что вызов принят. Не бросайте трубку, пока не ответите на все вопросы. Это очень важно для правильного определения срочности вызова, количества и профиля бригад.

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