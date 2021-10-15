Курсы валют на выходные дни

В обменниках курс рубля превысил 6 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15.30 средневзвешенный курс доллара составил 425,78 тенге (+0,01), передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,9754 тенге (+0,0503), объем торгов 180 млн рублей.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425,9-427,3 тенге, евро – 494,1-496,1 тенге, рос. рубль - 5,98-6,03 тенге.

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