Эльвира Нурмустафина будет судить матч "Астана" - "Кайсар"

Матч между "Астаной" и "Кайсаром" войдет в историю казфутбола.

Матч Чемпионата Казахстана между "Астаной" и "Кайсаром" войдет в историю отечественного футбола, передает zakon.kz.

Этот исторический момент интересен тем, что впервые матч республиканского первенства среди команд Премьер-лиги будут обслуживать арбитры женщины, сообщает пресс-служба КФФ.

17 октября на поле "Астаны Арены" две соперничающие команды выведут судьи: главный арбитр встречи – Эльвира Нурмустафина из Темиртау, а помогут ей на линии Наргис Магау (Алматы) и Динара Идрисова (Шымкент). Резервный судья – карагандинка Татьяна Сорокопудова.

Данный поединок очень важен для хозяев поля, которые стремятся к чемпионству, и потеря очков за три тура до окончания первенства не входит в планы "Астаны".

Куандык Шынасилов

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