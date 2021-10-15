Видео с дымом и плачем школьников напугало казахстанцев

Директор школы №9 получила строгое дисциплинарное взыскание за то, что дезинфекцию проводили во время занятий - Управление образования Актобе.

Казахстанцев напугало видео, снятое в одной из школ Актобе, в котором слышны плач детей и видны клубы дыма, передает zakon.kz.

Ролики опубликовали в Instagram-пабликах.

Вот, что происходило внутри девятой школы. Снимали дети, - говорится в описании.

На другом видео, снятом детьми в той же школе №9, слышны крики детей.

Мама, я тебя люблю! - испуганно кричит девочка и плачет.

Как сообщили порталу "Мой город" в областном департаменте санэпидконтроля, предписания по поводу дезинсекционных работ против мошек школе №9 не давали.

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В ведомстве заверили, что случаев отравления среди детей нет, а дезинсекцию против мошек проводили в подвале школы во время занятий.

Отметим, что при таких работах в помещениях никого не должно быть (кроме тех, кто травит).

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Работы в школе проводила организация, с которой был заключен договор. Директор школы №9 получила строгое дисциплинарное взыскание за то, что дезинфекцию проводили во время занятий. Работу проводило медицинское учреждение "Служба дезинфекции". Из этой организации сообщили: в школе №9 применили метод обработки - горячий туман, препарат К-Отрин 50 - инсектицид, который применяется для профилактической дезинфекции против тараканов, мух и комаров. Управление образования Актобе

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