Дарига Назарбаева: Мы будем и дальше помогать работе реабилитационных центров

Дарига Назарбаева посетила занятия детей с логопедами.

15 октября 2021 года директор фонда Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева с рабочей поездкой прибыла в Восточно-Казахстанскую область.

Во время поездки директор Фонда ознакомилась с реализацией инициатив Елбасы "Қамқорлық" и "Ел үміті", встретилась с их участниками.

В рамках "Қамқорлық" в областях открыты первые 8 реабилитационных центров для детей с нейро-ортопедическими нарушениями. Один из центров, который расположен в Центре матери и ребенка города Усть-Каменогорск, Дарига Назарбаева посетила вместе с акимом Восточно-Казахстанской области Даниалом Ахметовым. В центре каждый месяц принимают около 50 детей в возрасте до 18 лет. Причем более 70% из них – это дети из сельской местности. Для них развернута круглосуточная стационарная помощь. В течение 21-дневного курса дети получают комплекс реабилитационных медицинских, социальных, педагогических услуг.

О том, что такой реабилитационный центр был необходим нашему региону, говорит тот факт, что уже 487 детей с особыми потребностями из всей области прошли у нас бесплатную реабилитацию. Радует, что 20 из них после пройденного лечения сделали первые самостоятельные шаги. Теперь детям с церебральным параличом и другими заболеваниями не придется ездить в столицу или в Алматы. Если раньше время ожидания курса реабилитации могло достигать года-двух, то теперь помощь дети получают три раза в год, - говорит заведующий отделением реабилитации Азамат Райымбеков.

Дарига Назарбаева посетила занятия детей с логопедами, дефектологами и психологами, ознакомилась с работой сенсорной и интерактивной комнат, а также поговорила с родителями ребят.

Бабушка одного из ребят Салия Акаева выразила благодарность Фонду Нурсултана Назарбаева и специалистам центра: "Благодаря этому центру, слаженной работе команды моя внучка Жасмин получила второе рождение. Здесь она смогла снова открыть глаза после ДТП, снова улыбаться мне, понимать меня и общаться со мной".

Дарига Назарбаева заявила о том, что фонд продолжит оказывать поддержку детям с особыми потребностями.

Мы будем и дальше помогать работе центров - готовить специалистов, использовать передовые методики. Желаю родителям терпения, детям выздоровления и крепкого здоровья! - отметила она.

По словам Азамата Райымбекова, до конца 2021 года в Восточно-Казахстанской области в городе Семей будет открыт еще один такой центр и центр раннего вмешательства.

В рамках рабочей поездки в регион Дарига Назарбаева также посетила кабинет поддержки инклюзии (КПИ), который находится в средней школе № 17 им. М. Ауэзова. КПИ имеет важное значение в социализации ребенка с особыми потребностями. В кабинете ведется подготовка к обучению в классе со сверстниками. После обучения организуется сопровождение детей во время учебного процесса.

Находясь в городе Усть-Каменогорск, директор Фонда ознакомилась с работой Областного многопрофильного центра онкологии и хирургии.

Важной частью поездки Дариги Назарбаевой в Восточно-Казахстанскую область стало посещение кабинета Qabilet, встреча с обладателями бронзовых медалей, наставниками и участниками программы "Медаль Елбасы", во время которой она наградила 5 учащихся региона бронзовыми медалями. Отметим, что данные проекты являются частью инициативы "Ел үміті" Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Проект "Служба Qabilet" нацелен на организацию службы сопровождения, поддержки детей и талантливой молодежи. На первом этапе реализации проекта планируется охватить около 50 тысяч школьников.

В проекте "Медаль Елбасы" за два года приняли участие более 20 тысяч человек со всего Казахстана. Участники проявляют себя по 7 направлениям: спорт, таланты и навыки, чтение книг, национальное наследие, волонтерство, экспедиции и походы, трудовая практика. 3920 участников награждены бронзовыми, 8 - серебряными медалями. В этом году 605 обладателей медали получили гранты в высшие учебные заведения РК. Более 30% из них - выпускники сельских школ.

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