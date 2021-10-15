900 тыс. тенге за трудоустройство: жительницу Актау подозревают в мошенничестве

С заявлением в полицию обратился 26-летний пострадавший.

54-летнюю женщину подозревают в том, что она пообещала мужчине помочь с трудоустройством в "КаламкасМунайГаз", оценив свою "услугу" в 900 тыс. тенге, передает zakon.kz со ссылкой на "Лада".

С заявлением в полицию обратился 26-летний местный житель.

По словам гражданина, в мае этого года он перевел денежные средства на банковскую карту Kaspi женщине, которая обещала его устроить на работу в организацию "КаламкасМунайГаз". Но до сих пор парень не дождался ни обещанной работы, ни возврата денег. Сумма ущерба составила 900 тыс. тенге, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 Уголовного Кодекса РК (мошенничество).

Расследование продолжается.

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