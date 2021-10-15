Парня подозревают в ограблении инвалида в Алматинской области

Злоумышленник намерено завел дружбу с инвалидом через соцсети.

Подозреваемый признался в совершении преступления, передает zakon.kz.

14 октября в дежурную часть Карасайского РУП с заявлением об ограблении обратился 24-летний инвалид III группы, проживающий в поселке Иргели. Со слов заявителя, около 16.00 в квартире на него напал, придушил, а затем ограбил незнакомый парень, с которым он переписывался по интернету и позвал в гости. Грабитель схватил ноутбук с телефоном и стал убегать. На улице, испугавшись громких криков, выбросил ноутбук, убежал с мобильником. В результате проведенного ряда оперативно-розыскных мероприятий старшему оперуполномоченному Талгату Сатыбалдину удалось задержать 20-летнего подозреваемого, у которого при себе находилось похищенное, - пишет пресс-служа МВД РК.

Как выяснилось, злоумышленник нес свою “добычу” на продажу.

Задержанный пояснил, что был уверен: инвалид сопротивления оказать не сможет, потому осуществил задуманное, но немного не рассчитал.

Потерпевший поблагодарил полицейского за поимку грабителя и возврат телефона. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 191 ч. 1 УК РК. Досудебное расследование продолжается.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!