Проект "Здоровая нация" позволит реформировать систему здравоохранения - Цой

Национальный проект учитывает стратегические документы страны.

Министр здравоохранения озвучил основные направления нацпроекта, передает zakon.kz.

По словам Алексея Цоя, озвученные в Послании поручения президента Касым-Жомарта Токаева по укреплению санитарно-эпидемиологической службы и развитию отечественного лекарственного производства нашли отражение в национальном проекте "Здоровая нация".

Национальный проект учитывает стратегические документы страны, такие, как общенациональные приоритеты; Национальный план развития Республики Казахстан до 2025 года; Предвыборная программа партии Nur Otan "Путь перемен: достойную жизнь каждому!", - приводит пресс-служба слова министра.

В проект включены конкретные задачи, решить которые можно до 2025 года. Вдобавок Минздравом разрабатывается Концепция развития здравоохранения, отражающая долгосрочные перспективы и операционную деятельность отрасли.

Нацпроект ориентирован на четыре направления: повышение доступности и качество медпомощи; формирование современной системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования; развитие отечественной фармацевтической отрасли; увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, и развитие массового спорта. Его реализация поспособствует повышению доступности медицинской помощи, сохранению здоровья беременных женщин и укреплению здоровья детей, охвату реабилитацией детей с ограниченными возможностями, укреплению кадрового потенциала. Также будет усовершенствоваться эпидслужба и отечественная фармацевтическая промышленность.

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