Будут ли ограничивать в чем-то отказавшихся от ревакцинации казахстанцев

Ревакцинация - это получение третьей дозы вакцины против коронавируса.

Главный санврач Ерлан Киясов прокомментировал вопрос, будут ли подвержены каким-либо ограничениям казахстанцы, решившие не участвовать в ревакцинации, передает корреспондент zakon.kz.

Киясов отметил, что таких планов в ведомстве нет.

Ревакцинация - это получение третьей дозы вакцины против коронавируса. В отношении лиц, которые уже получили две дозы вакцины, дополнительных ограничений и санкций не предусматривается. На сегодняшний день эти вопросы мы даже пока не рассматриваем, - добавил он на брифинге в СЦК.

Сама процедура ревакцинации, отметил санврач, во многом будет определяться из числа подлежащих групп – это наиболее уязвимые группы населения, а также лица, которые будут приходить на ревакцинацию в добровольном порядке после анализа на антитела, если он покажет отсутствие антител.

В свою очередь министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что в одном паспорте будут указаны данные и по вакцинации, и по ревакцинации.

В паспорте вакцинации указывается, когда была введена первая и вторая дозы. Дополнительно в паспорте вакцинации будет указываться третья доза - в зависимости от того, какой вакциной будет прививаться человек, такая и будет указана, - отметил он.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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