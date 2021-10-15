В Алматы женщина украла ящик для пожертвований

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С заявлением в полицию обратился управляющий столовой, в которой и стоял ящик.
Момент совершения преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения, передает zakon.kz.
С заявлением в полицию обратился управляющий столовой, в которой и стоял ящик.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи выявлена 40-летняя жительница города. Установлено, что женщина зашла в столовую. При разговоре с администратором обратила внимание на установленный короб для сбора денежных средств. Воспользовавшись тем обстоятельством, что за ее действиями никто не наблюдает, совершила хищение наличных, – приводятся слова заместителя начальника управления полиции Алмалинского района Владимира Решетникова на сайте Polisia.kz.
Как оказалось, ящик принадлежит некой благотворительной организации.
Ранее женщина неоднократно привлекалась к ответственности за аналогичные преступления.
Идет расследование инцидента.
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