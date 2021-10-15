Карета "скорой помощи" попала в массовое ДТП на трассе Алматы-Усть-Каменогорск

Авария произошла близ Кашчагая.

В результате аварии жертв и пострадавших нет, передает zakon.kz.

ДТП произошло 15 октября около 08:00 на 19 км автодороги Алматы-Усть-Каменогорск в южном направлении.

По предварительным данным, 28-летний водитель автомашины Lada Granta при совершении маневра, не справившись рулевым управлением, допустил столкновение с автомашиной "Газель", ехавшей в попутном направлении. Далее по инерции допустил столкновение с автомашинами Renault Duster и каретой "скорой помощи", - рассказали в пресс-службе ДП Алматинской области.

По факту возбуждено административное производство по ст. 610 ч. 1КоАП РК. Lada Granta водворена на штрафную стояку.

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