Самая загадочная онкология

Врач рассказал о раке, при котором человек не чувствует боли, потому и долгое время даже не подозревает о своей болезни.

Хирург центра многопрофильной хирургии Национального научного онкологического центра Сауле Хамзина рассказала редакции zakon.kz о лечении колоректального рака.

Колоректальный рак – одна из самых острых проблем современной онкологии. Этот вид рака крайне сложно обнаружить на ранней стадии. В том месте, где он появляется, нет болевых рецепторов, поэтому человек очень долгое время даже не подозревает о том, что у него развилось одно из тяжелейших заболеваний.

- Какие виды колоректального рака бывают?

- Колоректальный рак - собирательное понятие для опухолей различных отделов толстой (colon) и прямой (rectum) кишки. Это рак прямой и толстой кишки, объединенное название всех карцином толстого кишечника, начиная со слепой кишки и далее до прямой кишки.

При этом виде рака опухоль растет медленно и совершенно никак не дает о себе знать, пока значительно не увеличится в размерах. Боль и прочие симптомы возникают лишь тогда, когда опухоль достаточно велика. А это уже не очень хорошо. На ранних же стадиях человека ничего не беспокоит.

Но, с другой стороны, большинство случаев колоректального рака – это переродившиеся доброкачественные образования, которые, если вовремя диагностировать, можно удалить до того, как они станут опасными для жизни.

- И как быть в этой ситуации? Сколько длится такое перерождение?

- От восьми до 30 лет. То есть, процесс довольно длительный. Поэтому, если после 40-50 лет человек начнет один раз в пять лет проходить колоноскопию, то можно заранее выявить доброкачественную опухоль и избавиться от нее. Тем самым, как вы понимаете, значительно снизится риск развития злокачественного образования, а значит человек проживет долгую, прекрасную жизнь.

Важно выделить один момент. Колоректальный рак, к сожалению, молодеет, сейчас мы иногда встречаем пациентов даже 30 лет. Так что, лучше, конечно, начинать следить за здоровьем даже раньше. Особенно, если есть факторы риска.

Несмотря на то, что наследственная предрасположенность значительно увеличивает риск развития этой патологии, большинство случаев является спорадическими (иными словами - непредсказуемыми, эпизодическими), а не семейными. Если апеллировать цифрами, то приблизительно 80-95% случаев спорадических против Поверьте, современный потенциал ранней диагностики и лечения дают нам возможность считать колоректальный рак на 95% предотвращаемым.

- Кто и почему заболевает колоректальным раком?

- Пять-20%, имеющих наследственную причину. Основным фактором риска спорадического рака прямой кишки является возраст. Рак толстой кишки редко встречается у людей до сорока, заболеваемость начинает значительно возрастать от 40 до 50 лет, а потом повозрастные показатели увеличиваются в каждое последующее десятилетие и достигают максимума в 60-75 лет.

Но среди всех других видов рака колоректальный проявляет наибольшую связь с семейной заболеваемостью. Семейный аденоматозный полипоз и синдром Линча (наследственный неполипозный колоректальный рак) являются наиболее распространенными из семейных видов рака с изученными генетическими дефектами, вместе на их долю приходится около 5% случаев колоректального рака.

Из других наиболее известных предрасполагающих факторов стоит отметить воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит, болезнь Крона) – чем дольше человек болеет одними из этих заболеваний, тем выше риск рака. Вероятность колоректального рака начинает увеличиваться примерно через 8-10 лет после появления воспалительного заболевания кишечника и возрастает до 15-20% через 30 лет.

- Есть ли гендерное распределение? Какие виды более часты среди женщин, а какие среди мужчин?

- Согласно базе данных Всемирной организации здравоохранения GLOBOCAN, в глобальном масштабе колоректальный рак является третьим по частоте выявления рака у мужчин и вторым - у женщин. Показатели как заболеваемости, так и смертности у мужчин значительно выше, чем у женщин.

- Что можно считать первым тревожным "звоночком" колоректального рака?

- Опухоли толстой и прямой кишки растут медленно, и проходит достаточно большой период времени, прежде чем могут появиться первые признаки. Симптомы зависят от места расположения опухоли, типа, степени распространения и осложнений.

Особенностью колоректального рака является то, что он "дает знать" о себе достаточно поздно. Иначе говоря, такая опухоль не видна и неощутима пациентом; лишь только когда она вырастает до значительных размеров и прорастает в соседние органы и/или дает метастазы, пациент начинает ощущать дискомфорт, боли, отмечать кровь и слизь в стуле. В целом можно выделить следующие симптомы:

· изменения в работе кишечника;

· диарея, запор, или ощущение, что кишечник не освобождается полностью;

· кровь (ярко-красного или очень темного цвета) в стуле;

· уменьшение количества испражнений;

· общий дискомфорт в животе (частое газообразование, вздутие, припухлость, боли);

· потеря веса без очевидных причин;

· постоянное ощущение усталости;

· тошнота и рвота.

- Как современная медицина диагностирует это заболевание? Какие программы скрининга есть в Казахстане?

- У нас в стране существует национальная программа скрининга на колоректальный рак и заключается она в следующем.

Делается иммунохимическое (иммунохроматографическое) исследование кала на скрытую кровь – гемокульт-тест. Всем мужчинам и женщинам целевой группы проводят иммунохимическое исследование кала на скрытую кровь экспресс-методом, он позволяет получить результат в течение 3-5 минут. Сделать его можно в поликлинике и самостоятельно в домашних условиях. Оценка теста проводится только медицинским работником!

При положительном анализе кала на скрытую кровь проводится эндоскопическое обследование толстой кишки - тотальная колоноскопия.

Если выявлена предраковая патология, берется биопсийный материал и направляется на гистологическое исследование. В лаборатории патоморфологии нашего центра данные исследования проводятся в соответствии с общепринятыми международными стандартами и классификацией ВОЗ.

- С какого возраста следует начинать профилактические обследования?

- Согласно национальной программе бесплатных скрининговых обследований для выявления колоректального рака, мужчины и женщины в возрасте от 50 до 70 лет один раз в два года могут проходить бесплатный осмотр в поликлинике.

Особенно важен возрастной диапазон от 50 до 64 лет, когда заболеваемость колоректальным раком и уровень смертности от него высоки, а средняя продолжительность жизни все еще существенна.

Категорию повышенного риска составляют лица с генетической и семейной предрасположенностью, страдающие хроническими воспалительными заболеваниями кишечника, диффузным семейным полипозом. Здесь нужно проходить обследования уже вне зависимости от возраста.

Группу высокого риска определяют так называемые Амстердамские критерии (наличие злокачественных опухолей в двух поколениях, наличие рака у родственника первой линии в возрасте до 50 лет), в этом случае скрининг следует проводить после 30 лет.

Независимо от возраста, в случае наличия у пациента жалоб (на выделение крови из заднего прохода, диарея, запоры), любой гражданин по направлению врача может пройти обследование в объеме - исследование кала на скрытую кровь – гемокульт-тест и колоноскопия в поликлинике по месту жительства на бесплатной основе.

- Какие профилактические действия помогут снизить риск?

- Первичная профилактика колоректального рака подразумевает:

· много фруктов и овощей на вашем столе;

· пищевых волокон в рационе должно быть не менее 30 г;

· умеренность с красным мясом и жирами;

· физическая активность;

· контроль массы тела;

· ограниченное употребление алкоголя.

Вообще рацион питания, обогащенный пищевыми волокнами, считается одним из основных компонентов профилактики многих заболеваний, в том числе и колоректального рака.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее про методы лечения.

- При нечасто встречающемся раннем колоректальном раке и его начальных стадиях без вовлечения лимфатических узлов болезнь удается излечить одним только хирургическим вмешательством. В остальных случаях добавляется лекарственное воздействие (химиотерапия), а при локализации опухоли в прямой кишке в программу обязательно входит локальная лучевая терапия.

Удаляется опухоль несколькими способами, объем операции зависит от размера поражения:

резекция части кишечника;

удаление половины кишечника (гемиколэктомия);

удаляется почти весь толстый кишечник (колэктомия);

операция Гартмана.

На объеме хирургии не сказывается каким образом пациент попал на операционный стол- экстренно по жизненным показаниям или в плановом порядке с качественной предоперационной подготовкой.

Если опухоль невозможно удалить, во избежание развития фатальной кишечной непроходимости, кишка выводится на живот - стома.

- Как финансируется лечение и какова его стоимость?

- Лечение пациентов с колоректальным раком в Казахстане бесплатное и входит в ГОБМП (гарантированный объем бесплатной медицинской помощи).

- Доступно ли лечение и диагностика у вас для тех, кто не живет в городе Нур-Султан?

- У нашего центра есть договор с Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) на оказание услуг, в таких случаях пациенты могут получать консультативно-диагностическую помощь на бесплатной основе.

Хотелось бы отметить, что для госпитализации в Национальный научный онкологический центр, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), гражданам необходимо обратиться в поликлинику к лечащему врачу по месту жительства.

Подробную информацию и Перечень документов, необходимых для госпитализации пациентов на стационарное лечение в ТОО "Национальный научный онкологический центр" можете скачать на сайте: www.cancercenter.kz .

В случае возникновения дополнительных вопросов Вы можете получить всю необходимую информацию по телефону Call-center: 8 (7172) 702-911.

- Влияет ли локализация рака на выживаемость?

- Выживаемость при раке толстой кишки ниже, чем при раке прямой кишки.

- Какие советы вы могли бы дать пациентам?

- Своевременный скрининг (даже при отсутствии каких-либо жалоб), правильное питание (овощи, фрукты, морепродукты, меньше копченостей), умеренная физическая нагрузка, контроль массы тела, сезонный прием поливитаминов и радость жизни.

Под правильным питанием подразумеваются следующие принципы:

- Контроль баланс калорий и объема съеденного. В среднем суточная потребность составляет 1500-2000 ккал.

- Питайтесь регулярно. Ешьте не реже трех раз в день. Оптимальные перерывы между приемами пищи – не более 5 часов, последний прием пищи – за 3 часа до сна. Ночью – никакой еды. При таком режиме Вы не будете переедать или испытывать чувство голода.

- следите за разнообразием питания. Однообразная еда лишает Вас удовольствия и не обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами: белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы.

- Овощи и фрукты - каждый день. В день на обед и на ужин – 400 граммов овощей (картофель не в счет!). Самый легкий способ получить нужную порцию - заполнить половину своей тарелки зеленью и овощами каждый раз, когда Вы садитесь за стол для приема пищи. Отдавайте предпочтение местным овощам. Лучше есть свежие овощи, или щадяще обработанные термически.

- Ограничьте сахар. Сладости вызывают чувство быстрого, но краткосрочного насыщения, нельзя заменять ими завтрак, обед, ужин.

- Не "пейте" калории: сок, газировку, чай и кофе с сахаром. В одном стакане сладкой газировки - до 10 чайных ложек сахара (130 ккал). При жажде лучше пить обычную воду.

- Скажите "нет" полуфабрикатам, фаст-фуду, колбасам, сосискам. Эти продукты содержат в своем составе более 30% "скрытого" жира. Для улучшения вкуса их коптят, добавляют искусственные красители, консерванты, ароматизаторы, усилители вкуса, соль в большом количестве – все это плохо влияет на здоровье.

Умеренная и выраженная физическая активность включает в себя людей вид мышечной деятельности, выполняемой человеком в течение дня, недели, месяца, года. Не важно, это специальные физические упражнения, или работа по дому или на приусадебном участке, просто ходьба. Физическая активность может быть достаточно кратковременной, но очень важно, чтобы в течение дня ее продолжительность была не менее 30 минут. В свою очередь правильное питание и физическая активность позволяют контролировать массу тела.

Полностью предотвратить развитие онкологического заболевания пока невозможно, но современное его выявление позволяет в 98% случаев привести к излечению.

Беседовала Александра Девяшина

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