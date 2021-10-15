Депутата парламента зарезали в Великобритании

Мужчине оказали первую помощь, однако впоследствии он умер от полученных травм.

В городе Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс в Великобритании неизвестный напал с ножом на депутата британского парламента Дэвида Эммесса и зарезал его, передает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

По информации издания, нападение произошло в ходе встречи 69-летнего политика с гражданами в церкви.

Злоумышленник несколько раз ударил его ножом. Эммессу оказали первую помощь, однако впоследствии он умер от полученных травм.

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