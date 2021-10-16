Нечистотами залило одну из улиц в Алматы

Три года чиновники не могут решить проблему с местной канализацией.

В микрорайоне Теректы прорвало канализационную трубу. Местные жители говорят, что проблема повторяется ежегодно, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Ни пройти, ни проехать. Людей обрызгивает. Люди не хотят заходить в магазин потому что эта тропа полностью залита жижей. Рядом столовая. Как человек будет кушать, а рядом вот этим срачем будет вонять? - пожаловалась жительница города Роза Адыкалыкова.

Местные жители в течение трех лет неоднократно обращались в акимат. Они отмечают, что приезжает машина, откачивает воду, но через время ситуация повторяется.

К слову, раньше район Теректы и его коммуникации относились к Карасайскому району области. Частью Алматы он стал в 2014 году, что и привело к затяжному процессу с коммуникациями.

Разработана проектно-сметная документация для проведения строительства водопровода и канализации общей протяженностью 77 км. Проект разработан, экспертиза прошла. В настоящее время ведутся конкурсные процедуры для определения подрядной организации, - сказал главный специалист отдела коммунального хозяйства акимата Алатауского района Зиярат Камбатыр.

Передача коммуникаций городу назначена на начало 2022 года. После этого подрядчики намерены приступить к реализации. На это уйдет еще 24 месяца.

Чиновники просят людей набраться терпения еще до 2024 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!