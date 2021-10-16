Около 600 заключенных устроили бунт в российской исправительной колонии

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Информация о пострадавших уточняется.
Силовики подавили волнения в исправительной колонии №1 во Владикавказе, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
В колонии находятся порядка 600 человек, волнения удалось подавить, - сказал представитель экстренных служб.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел в исправительном учреждении на улице Карабулакская, 1, во Владикавказе.
Как рассказал уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, ситуация под контролем, колонию оцепили.
В оцеплении штаб работает... периметр оцеплен... ситуация контролируется, - отметил он.
Информация о пострадавших уточняется.
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