Что нужно сделать перед повторной вакцинацией от COVID-19

Совет касается граждан, которые уже сделали первую прививку.

Российский вирусолог Маргарита Романенко рассказала о том, что перед повторной вакцинацией от COVID-19 необходимо выяснить количество антител к коронавирусу, передает zakon.kz.

По ее словам, этот совет касается граждан, которые уже сделали первую прививку.

Поэтому я рекомендую ввести одну дозу, после - измерить количество антител. Если их достаточно - остановиться на этом. Если нет - поставить второй компонент, - рассказала "Вечерней Москве" Романенко.

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