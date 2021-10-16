Что нужно сделать перед повторной вакцинацией от COVID-19

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Совет касается граждан, которые уже сделали первую прививку.
Российский вирусолог Маргарита Романенко рассказала о том, что перед повторной вакцинацией от COVID-19 необходимо выяснить количество антител к коронавирусу, передает zakon.kz.
По ее словам, этот совет касается граждан, которые уже сделали первую прививку.
Поэтому я рекомендую ввести одну дозу, после - измерить количество антител. Если их достаточно - остановиться на этом. Если нет - поставить второй компонент, - рассказала "Вечерней Москве" Романенко.
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