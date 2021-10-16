В Нур-Султане частично перекрыт участок улицы Жетиген

С 15 по 25 октября будут вестись строительные работы.

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города начало работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Жетиген, сообщает zakon.kz.

На официальном сайте акимата Нур-Султана говорится, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения ремонтные работы проводятся по улице Жетиген на участке от улицы Досмухамедулы до ш. Алаш. В этой связи с 15 по 25 октября текущего года здесь будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, - сообщили в транспортном управлении.

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