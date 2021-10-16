1900 заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Всего в стране подтверждено 914 699 случаев.
Сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 15 октября 2021 года опубликовал Минздрав. Число выявленных заболевших продолжает незначительно сокращаться. За сутки выявлено на 67 зараженных меньше. Тенденция к снижению зафиксирована во всех регионах страны, кроме Алматы и Карагандинской области. Там этот показатель вырос, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1900 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
Всего в стране подтверждено 914 699 случаев.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1954 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 856 930 человек.
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