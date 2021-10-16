Опубликована матрица оценки эпидситуации в Казахстане на 16 октября

В "красной" зоне по-прежнему Нур-Султан, Алматы и Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 октября 2021 года, сообщает zakon.kz.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы и Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент и Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.

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