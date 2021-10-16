Работники нефтяной компании требуют повышения зарплаты в Мангистау

Руководство компании предложило сесть за стол переговоров.

Работники нефтяной компании "Buzachi Operating Ltd" записали видеообращение с требованием повысить им зарплату. Руководство компании предложило сесть за стол переговоров, передает zakon.kz.

Lada пишет, что видео появилось в социальных сетях 14 октября 2021 года.

Рабочие заявляют, что недовольны размерами заработной платы в своей компании.

На сегодняшний день цена на нефть превысила отметку 82 доллара США за баррель. А это значит, что доходы компании по сравнению с предыдущими годами значительно увеличились. В связи с этим мы обратились к руководству о пересмотре заработной платы в сторону увеличения и возврате стимулирующих выплат, отмененных еще в 2015 году в связи с падением цены на нефть. Однако все наши предпринятые меры оказались безрезультатными, - жалуются рабочие компании.

В профсоюзной организации компании сообщили, что уже не первый год ведут переговоры с работодателем, но результатов добиться так и не смогли.

Руководство "Buzachi Operating Ltd" предложило рабочим сесть за стол переговоров. Встреча намечена на 18 октября.

Новые соглашения, если таковые будут достигнуты, планируется закрепить в коллективном договоре, сообщили в компании.

Необходимо отметить, что заработная плата всех работников ФК "БОЛ" ежегодно индексируется согласно официальной ставке инфляции, установленной Нацбанком. Кроме этого, с 1 января 2020 года, помимо условия по индексации, по соглашению с профсоюзом зарплата всех работников была существенно увеличена. В период с мая по декабрь 2020 года производственная премия была уменьшена на 50% в связи с резким падением цен на нефть. Начиная с декабря 2020 года и по настоящее время премия выплачивается в 100% размере. Филиал компании в полном объеме выполняет обязательства, установленные коллективным договором, и строго соблюдает трудовое законодательство, - говорится в сообщении.

По данным компании, работники находятся на рабочих местах, руководителями структурных подразделений проводится разъяснительная работа среди сотрудников о предложении работодателя начать переговорный процесс с профсоюзом. Производственный процесс идет в нормальном режиме, забастовок и акций протеста на месторождении Северные Бузачи нет.

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