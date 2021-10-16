Головкин может стать "главным разочарованием года"

Всего предложены четыре кандидата: Райан Гарсия, Теофимо Лопес, Дмитрий Бивол и Геннадий Головкин.

Журналист The Ring Майкл Монтеро запустил опрос: "Кто из боксеров провел самый разочаровывающий 2021 год?", сообщает zakon.kz.

Среди предложенных кандидатов есть и имя казахстанского боксера, передает Sports.kz.

В Twitter Майкл предложил четыре варианта: Райан Гарсия, Теофимо Лопес, Дмитрий Бивол и Геннадий Головкин. На пост отреагировал коллега Монтеро из Ring News 24 и Grueling Truth Джеремайя Прейссер:

Я выберу Бивола, потому что Лопес, Гарсия и Головкин по крайней мере провели бои с претендентами. Бивол же подрался с одним парнем периферийного уровня, и нет никаких разговоров о его поединке с Бетербиевым. Конечно, это может измениться, если бои Лопеса и GGG сорвутся.

Отметим, что на данный момент в опросе Майкла Монтеро с 38% голосов лидирует Лопес, за ним следуют Гарсия (31%), Головкин (25,2%) и Бивол (5,8%). Голосование завершится в воскресенье.

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