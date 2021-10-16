Казахстан и Германия будут сотрудничать в борьбе с терроризмом

В соглашении говорится, что теперь правительства двух стран могут обмениваться данными и координировать действия по борьбе с опасными преступлениями.

Казахстан и Германия заключили соглашение о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, экстремизмом и другими опасными видами преступлений, передает zakon.kz.

Polisia.kz сообщает, что 13 октября в Министерстве иностранных дел Германии состоялась церемония подписания межправительственного соглашения между Казахстаном и Германией о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, терроризмом и другими опасными видами преступлений. Документ, предусматривающий развитие сотрудничества в сфере профилактики и борьбы с организованной преступностью, незаконной миграцией, а также с терроризмом и другими опасными видами преступлений, подписали посол Казахстана Даурен Карипов и статс-секретарь МИД Германии Мигель Бергер.

В соглашении говорится, что теперь правительства двух стран могут обмениваться данными и координировать действия по борьбе с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также принимать совместные меры по сокращению употребления преступными организациями подделанных и фальсифицированных документов для нелегального провоза людей через границу.

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